Fêtez le Nouvel An à Entre Nous 19 rue Saint-Michel, 31 décembre 2022, Guérande. Fêtez le Nouvel An à Entre Nous Samedi 31 décembre, 09h00 19 rue Saint-Michel

Menu adulte: 60

Venez fêtez la nouvelle année avec un menu spécialement concocté pour vous ! Sur réservation. 19 rue Saint-Michel Intra-muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Venez fêtez la nouvelle année avec un menu spécialement concocté pour vous !

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00

Catégories d'évènement: Guérande, Loire-Atlantique

