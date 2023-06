La Tour Guérin 19 Rue Saint-Martin Couches, 29 juin 2023, Couches.

Couches,Saône-et-Loire

L’origine de la Tour Guérin remonte au traité de 1186 accordant aux moines la protection royale..

19 Rue Saint-Martin

Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The origin of the Tour Guérin goes back to the treaty of 1186 granting the monks royal protection.

El origen de la Tour Guérin se remonta al tratado de 1186 por el que se concedía protección real a los monjes.

Der Ursprung des Tour Guérin geht auf den Vertrag von 1186 zurück, der den Mönchen königlichen Schutz gewährte.

Mise à jour le 2023-06-27 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II