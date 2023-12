Menu spécial Saint-Sylvestre 19 Rue Saint-Blaise Tannerre-en-Puisaye, 31 décembre 2023, Tannerre-en-Puisaye.

Tannerre-en-Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

.

Cette année, plusieurs solutions s’offrent à vous pour passer les festivités en dégustant la bonne cuisine de Bruno !

Comme tous les ans, un menu spécial Saint Sylvestre est prévu sur place le 31 décembre à partir de 20h. Plus de renseignements et réservations par téléphone au 03 86 45 44 98

Cette année, le Coup d’Frein est également à emporté : Entrée + Plat = 17,00€ par personne

Terrine de poisson maison à l’aïoli

ou Terrine de campagne maison aux trompettes

Filet de merlu à l’américaine et riz safrané

ou Souris de Cerf au ratafia et gratin dauphinois

Uniquement sur réservation, à venir récupérer le 23/12/2023 pour noël, et le 30/12/2023 pour la nouvelle année.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

.

19 Rue Saint-Blaise Restaurant Au coup d’frein

Tannerre-en-Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



