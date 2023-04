De Papagei Oscar am Bauschelter Gaart 19, rue Romaine L-9640 Boulaide, 2 juin 2023, Boulaide.

De Papagei Oscar am Bauschelter Gaart 2 et 3 juin 19, rue Romaine L-9640 Boulaide

Un magnifique jardin de 20 ares, avec un bassin et une belle terrasse.

La violoniste Maggy Dumont joue dans notre jardin. En parallèle, nous proposons une exposition photos et peintures sur le thème du jardin (oiseaux, fleurs, musique). Des images suspendues spéciales faites de morceaux de toile sont conçues et accrochées aux arbres. Domaz donne un son au vent et l’art prend vie.

Le paysage autour du jardin est magnifique avec des forêts, des vaches et des chevaux.

Spécialement pour cet événement et pour les enfants, le célèbre perroquet Oscar sera de la visite (youtube, la diversité des chaînes est positive).

Il y a des places de parking près de l’église, dans les rues latérales et devant la porte. Le jardin est accessible à tous. Même par mauvais temps, nous avons un beau toit d’extrémité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

©Collignon