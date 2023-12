Spectacle Alsacien : S geht widder los im Brischeck 19 rue principale Wolxheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wolxheim Spectacle Alsacien : S geht widder los im Brischeck 19 rue principale Wolxheim, 18 février 2024, Wolxheim. Wolxheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:15:00

fin : 2024-02-18 Les Joyeux vignerons de Wolxheim, vous proposent de découvrir leur spectacle humoristique en alsacien..

19 rue principale

Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est

