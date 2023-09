Bien-être au féminin 19 Rue Principale Sauternes, 21 septembre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Plongez dans une parenthèse enchantée dédiée à votre bien-être lors de notre événement « Bien-être au féminin » ! au Castèl de Lamothe, à Sauternes.

Rejoignez une expérience unique où vous sera offert l’opportunité de prendre soin de vous avec un éventail d’ateliers pensés spécialement pour vous bichonner.

Au programme, découvrez une palette d’activités destinées à apaiser votre esprit et raviver votre énergie : atelier de sophrologie, réflexologie, massages ayurvédiques, yoga restauratif, atelier de céramique…

Enfin, ne manquez pas l’occasion de déguster les fameux vins de la région pour parfaire cette journée dédiée à votre bien-être. Pour votre confort, plusieurs créneaux d’arrivée sont disponibles: 14h30, 15h et 15h30.

Inscription obligatoire et réservée aux femmes !.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 17:30:00. EUR.

19 Rue Principale Château Lamothe Despujols

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in an enchanted interlude dedicated to your well-being at our « Bien-être au féminin »! event at Castèl de Lamothe, Sauternes.

Join us for a unique experience offering you the chance to pamper yourself with a range of workshops designed specifically to pamper you.

On the program, discover a range of activities designed to soothe your spirit and revive your energy: sophrology workshop, reflexology, ayurvedic massage, restorative yoga, ceramics workshop…

Finally, don’t miss the opportunity to taste the region’s famous wines to complete a day dedicated to your well-being. For your convenience, several arrival times are available: 2.30pm, 3pm and 3.30pm.

Registration required and women only!

Sumérjase en un interludio encantado dedicado a su bienestar en nuestro evento « Bien-être au féminin » en el Castèl de Lamothe, en Sauternes.

Acompáñenos en una experiencia única en la que tendrá la oportunidad de mimarse con una serie de talleres especialmente diseñados para consentirle.

En el programa, descubra una serie de actividades diseñadas para calmar su mente y reavivar su energía: taller de sofrología, reflexología, masajes ayurvédicos, yoga reconstituyente, taller de cerámica…

Por último, no se pierda la oportunidad de degustar los famosos vinos de la región para completar una jornada dedicada a su bienestar. Para su comodidad, existen varios horarios de llegada: 14:30, 15:00 y 15:30.

Inscripción obligatoria y ¡sólo para mujeres!

Tauchen Sie bei unserer Veranstaltung « Wellness für Frauen » im Castèl de Lamothe in Sauternes in eine zauberhafte Klammer ein, die Ihrem Wohlbefinden gewidmet ist.

Nehmen Sie an einem einzigartigen Erlebnis teil, bei dem Sie die Gelegenheit haben, sich mit einer Reihe von Workshops, die speziell für Ihr Wohlbefinden konzipiert wurden, zu verwöhnen.

Auf dem Programm steht eine Reihe von Aktivitäten, die Ihren Geist beruhigen und Ihre Energie auffrischen sollen: Sophrologie-Workshop, Reflexzonenmassage, Ayurveda-Massagen, restauratives Yoga, Keramik-Workshop…

Verpassen Sie schließlich nicht die Gelegenheit, die berühmten Weine der Region zu probieren, um Ihren Tag, der Ihrem Wohlbefinden gewidmet ist, zu vervollständigen. Für Ihren Komfort stehen Ihnen mehrere Ankunftszeiten zur Verfügung: 14:30, 15:00 und 15:30 Uhr.

Anmeldung erforderlich und nur für Frauen!

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines