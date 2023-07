La chèvrerie de Logny-Bogny 19 rue principale Logny-Bogny, 12 juillet 2023, Logny-Bogny.

Logny-Bogny,Ardennes

Commandes possible par téléphone.Buche fraîche ou demie sèche 4.50 Fromage rond frais ou demi sec 2,50 € Crottins 3€ Enrobé 3€ brunschetta, saveur du jardin,Ail et fines herbes, poivre.yaourt nature 0 .60 € Livraison sur Reims centre ville suivant le nombre de commandes , sur Charleville et ses environs. Vente à la ferme : le samedi de 15h30 à 18h sauf le dernier samedi du mois. Vous pouvez également trouver la Chèvrerie de Logny-Bogny au marché producteur de Renwez, chaque dernier vendredi du mois. Ainsi que sur les marché de Launois, Charleville-Mezieres, Renwez, Vendresse, Rethel et Boulingrin à Reims.

fin : . .

19 rue principale

Logny-Bogny 08150 Ardennes Grand Est



Orders possible by phone.fresh log or half dry 4.50 Fresh round cheese or half dry 2.50 € Crottins 3 € Coated 3 € brunschetta, flavor of the garden, garlic and herbs, pepper.natural yogurt 0.60 € Delivery in Reims city center depending on the number of orders, Charleville and its surroundings. Sale at the farm : Saturdays from 3.30 pm to 6 pm except the last Saturday of the month. You can also find the Chèvrerie de Logny-Bogny at the producer market of Renwez, every last Friday of the month. As well as at the markets of Launois, Charleville-Mezieres, Renwez, Vendresse, Rethel and Boulingrin in Reims

Queso fresco o semiseco 4,50 Queso redondo fresco o semiseco 2,50 ? ¿Crottins 3? Brunschetta recubierta de 3?, sabor de la huerta, ajo y hierbas, pimienta.Yogur natural 0,60 € Entrega en el centro de Reims según el número de pedidos, en Charleville y sus alrededores. Venta en la granja: los sábados de 15.30 a 18.00 horas, excepto el último sábado del mes. También puede encontrar la Chèvrerie de Logny-Bogny en el mercado agrícola de Renwez, todos los últimos viernes del mes. Así como en los mercados de Launois, Charleville-Mezieres, Renwez, Vendresse, Rethel y Boulingrin en Reims

Buche frais ou demi-sec sec 4.50 Fromage rond frais ou demi-sec 2,50 € Crottins 3€ Enrobé 3€ brunschetta, saveur du jardin,Ail et fines herbes, poivre.Joghourt nature 0.60 € Livraison sur Reims centre ville selon le nombre de commandes , sur Charleville et ses environs. Verkauf auf dem Bauernhof: samstags von 15:30 bis 18:00 Uhr, außer am letzten Samstag des Monats. Sie können die Chèvrerie de Logny-Bogny auch auf dem Erzeugermarkt in Renwez finden, jeden letzten Freitag im Monat. Sowie auf den Märkten von Launois, Charleville-Mezieres, Renwez, Vendresse, Rethel und Boulingrin in Reims

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme