La Tar’Dive fête Noël 19 Rue Porte aux Dames Moncontour, 8 décembre 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

C’est reparti, on vous attend.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

19 Rue Porte aux Dames Salle Polyvalente

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Here we go again, waiting for you

Aquí vamos de nuevo, te estamos esperando

Es geht wieder los, wir warten auf Sie

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais