MAZURKA 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 20 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 18:30:00

Connexions et postures dans la danse de couple trad : mazurka et scottish

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer !.

Connexions et postures dans la danse de couple trad : mazurka et scottish

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer !

Venez expérimenter, guider, apprendre, danser, jouer !

La mazurka est une danse de couple à trois temps aux accents souvent syncopés. Courante en bal folk, elle est très appréciée des habitués. Le pas bien solidement installé en bal folk est la manière Gasconne

10€ ou 15€, sur réservation (mini 10, maxi 20 personnes)

Tous niveaux, Possibilité de venir seul.e

Animation : Zoé et Julien

.

19 Rue Pierre Sémard Le HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Isle-Auvézère