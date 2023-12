LA TRANSITION ENERGETIQUE : MAIS SI, JE PEUX ETRE CONTRE TOUT ! 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 19 janvier 2024, Thiviers.

Tous les bonheurs de la transition énergétique (éoliennes, panneaux solaires, énergie-bois, méthaniseurs, géothermie profonde…) arrivent dans ma campagne de Creuse… parlons-en !

Mais on ne peut pas être contre tout, qu’on vous dit. Mais il y en a bien qui sont pour n’importe quoi ! Une conférence gesticulée ? C’est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence pour être ludique. On décortique des sujets de société pour développer notre esprit critique ! Première partie : atelier d’éducation populaire de DESINTOXICATION DU LANGAGE pour trouver des clefs pour se libérer des abus sémantiques.

prix libre et conscient, sans réservation, café ouvert, restauration légère sur place

Animation : Julien Dupoux

en partenariat avec LES PAULISONNES de Saint-Paul La Roche

19 Rue Pierre Sémard Le HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



