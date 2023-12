Grève des battages, été 1943 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 14 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 16:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00

En s’appuyant sur de nombreux documents, l’auteur a essayé d’approcher au plus près ce qui s’est passé, les questions posées, les difficultés et parfois les controverses liées à ces actions.

Vente et dédicace de l’ouvrage sur place. Prix libre et conscient, sans réservation, café sur place.

En s’appuyant sur de nombreux documents, l’auteur a essayé d’approcher au plus près ce qui s’est passé, les questions posées, les difficultés et parfois les controverses liées à ces actions.

Vente et dédicace de l’ouvrage sur place. Prix libre et conscient, sans réservation, café sur place

Instituteur en retraite à Saint-Pierre-de-Côle, Jean-Michel Lahieyte est passionné par la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et membre de Novelum l’Institut d’Etudes Occitanes en Périgord. Il publie régulièrement des ouvrages sur la petite histoire derrière la Grande, et nous présente son dernier opus. La résistance « maquis » du Nord-Dordogne se donne lors de ses premières apparitions au mois d’août 1943 une forte connotation paysanne et syndicale. C’est par les termes de « grève des battages» que les tracts accompagnent les nombreuses actions menées pour retarder ou empêcher la collecte du blé par l’occupant. Cette inflexion correspond aussi bien à sa composition sociale qu’à son principal initiateur, Dolet Blanchou, militant paysan de la Coquille. En s’appuyant sur de nombreux documents, l’auteur a essayé d’approcher au plus près ce qui s’est passé.

.

19 Rue Pierre Sémard Le HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Isle-Auvézère