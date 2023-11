Stage de danse Hip Hop 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 26 novembre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Avec Nicolas Bordas de MultiFa 7 Crew :

Dimanche 26 novembre (salle de danse, bas rue des Récollets)

Samedi 16 décembre (l’HanGare, 19 rue Sémard)

13h30-15h : 8 à 12 ans

15h15-16h45 : 13 et + (adultes possibles)

Tarif 10€, inscription obligatoire (si effectif insuffisant les stages seront annulés).

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:45:00. .

19 Rue Pierre Sémard L’HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



With Nicolas Bordas of MultiFa 7 Crew :

Sunday November 26 (salle de danse, bas rue des Récollets)

Saturday, December 16 (l’HanGare, 19 rue Sémard)

1.30-3pm: 8 to 12 year-olds

3.15pm-4.45pm: 13 and over (adults possible)

10? fee, registration required (courses will be cancelled if there are not enough participants)

Con Nicolas Bordas de MultiFa 7 Crew :

Domingo 26 de noviembre (salle de danse, bas rue des Récollets)

Sábado 16 de diciembre (l’HanGare, 19 rue Sémard)

13.30-15.00 h: niños de 8 a 12 años

15.15-16.45: mayores de 13 años (posibilidad de adultos)

10 ¤, inscripción obligatoria (los cursos se cancelarán si no hay suficientes participantes)

Mit Nicolas Bordas von MultiFa 7 Crew :

Sonntag, 26. November (Tanzsaal, bas rue des Récollets)

Samstag, 16. Dezember (l’HanGare, 19 rue Sémard)

13.30-15.00 Uhr: 8 bis 12 Jahre

15.15-16.45 Uhr: 13 und mehr (Erwachsene möglich)

Preis 10?, Anmeldung erforderlich (bei zu geringer Teilnehmerzahl werden die Kurse abgesagt)

Mise à jour le 2023-10-31 par Isle-Auvézère