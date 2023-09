Atelier « Faire soi-même sa lessive » 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 22 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Une lessive sans produit irritant pour les peaux fragiles, sans toxique pour l’environnement, générant pas ou peu de déchets, très économique (0,30€/litre). Pourquoi s’en priver !

La démarche « Faire soi-même » (Do It Yourself), c’est consommer de manière éco-responsable,.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:30:00. .

19 Rue Pierre Sémard Le HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A detergent with no irritants for delicate skin, no toxic substances for the environment, generating little or no waste, and very economical (0.30/liter). Why deprive yourself?

The « Do It Yourself » approach means consuming in an eco-responsible way,

Un detergente que no contiene irritantes para la piel sensible, ni toxinas para el medio ambiente, genera pocos o ningún residuo y es muy económico (0,30/litro). ¿Por qué prescindir de él?

El enfoque « Hágalo usted mismo » significa consumir de forma ecorresponsable,

Ein Waschmittel ohne Reizstoffe für empfindliche Haut, ohne Giftstoffe für die Umwelt, das keinen oder nur wenig Abfall erzeugt und sehr günstig ist (0,30?/Liter). Warum sollte man darauf verzichten?

Do It Yourself bedeutet, dass Sie umweltbewusst konsumieren,

Mise à jour le 2023-09-19 par Isle-Auvézère