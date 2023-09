Visite soirée concert 19 Rue Pierre Sémard Thiviers, 7 octobre 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

18h – Visite et présentation du projet de l’HanGare

19h – Diner sur place (bar à soupes, croque-monsieur végé ou tradi, desserts variés, boissons)

20h – Concert de Welcome Wendy

bohemian-country-soul

Il était une fois une intrépide chanteuse américaine à la voix bluesy, qui vivait dans sa propre comédie musicale. Divaguaient avec elle deux comparses, une valise en cuir, et un accordéon…Welcome Wendy vous embarque pour un folk-punk, lo-fi hip-hop, good time American show.

Venez voyager avec elle et ses acolytes en fanfare sur des sons bohemian-country-soul, dans un monde pour le moins burlesque !

« avec le soutien du Département de la Dordogne et de la Communauté de Communes Périgord-Limousin ».

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:00:00. .

19 Rue Pierre Sémard Le HanGare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



18h ? Visit and presentation of the HanGare project

19h ? On-site dinner (soup bar, vegan or traditional croque-monsieur, various desserts, drinks)

20h ? Concert by Welcome Wendy

bohemian-country-soul

Once upon a time, there was an intrepid American singer with a bluesy voice, who lived in her own musical. Along for the ride were two companions, a leather suitcase and an accordion… Welcome Wendy takes you on a folk-punk, lo-fi hip-hop, good-time American show.

Join her and her bandmates on a journey through a world of bohemian-country-soul and burlesque!

« With the support of the Département de la Dordogne and the Communauté de Communes Périgord-Limousin

18h ? Visita y presentación del proyecto HanGare

19h ? Cena in situ (bar de sopas, croque-monsieur vegano o tradicional, postres variados, bebidas)

20h ? Concierto de Welcome Wendy

bohemio-country-soul

Érase una vez una intrépida cantante americana con voz de blues que vivía en su propio musical. Junto a ella, dos compañeros, una maleta de cuero y un acordeón… Welcome Wendy te lleva en un espectáculo folk-punk, lo-fi hip-hop, good time americano.

Únete a ella y a sus compañeros de banda en un viaje por un mundo burlesco de bohemia-country-soul

« Con el apoyo del Département de la Dordogne y la Communauté de Communes Périgord-Limousin

18h ? Besichtigung und Präsentation des HanGare-Projekts

19h ? Abendessen vor Ort (Suppenbar, Croque Monsieur vegetarisch oder traditionell, verschiedene Desserts, Getränke)

20h ? Konzert von Welcome Wendy

bohemian-country-soul

Es war einmal eine unerschrockene amerikanische Sängerin mit einer bluesigen Stimme, die in ihrem eigenen Musical lebte. Welcome Wendy nimmt Sie mit auf eine Folk-Punk-, Lo-Fi-, Hip-Hop- und Good-Time-American-Show.

Reisen Sie mit ihr und ihren Mitstreitern zu Bohemian-Country-Soul-Klängen in eine Welt, die zumindest burlesk ist!

« Mit der Unterstützung des Département de la Dordogne und der Communauté de Communes Périgord-Limousin »

Mise à jour le 2023-09-19 par Isle-Auvézère