Salon « Bien dans mon corps! Bien dans ma tête! » 19 rue Pierre Semard, 10 juin 2023, Thiviers.

Thiviers,Dordogne

Une journée qui rassemble en un même lieu un ensemble de praticiens du corps et de l’esprit. Parce que prendre soin de soi, c’est considérer l’ensemble des aspects d’une personne : son corps, son histoire, ses émotions et ses croyances..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 18:00:00.

19 rue Pierre Semard Tiers lieu le Han’Gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day that brings together in one place a group of practitioners of body and mind. Because taking care of oneself means considering all aspects of a person: his or her body, history, emotions and beliefs.

Una jornada que reúne en un mismo lugar a un grupo de practicantes del cuerpo y la mente. Porque cuidarse significa tener en cuenta todos los aspectos de la persona: su cuerpo, su historia, sus emociones y sus creencias.

Ein Tag, der eine Reihe von Praktikern für Körper und Geist an einem Ort zusammenbringt. Denn Selbstfürsorge bedeutet, alle Aspekte einer Person zu berücksichtigen: ihren Körper, ihre Geschichte, ihre Emotionen und ihre Überzeugungen.

