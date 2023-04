National de Pétanque à Châteauneuf-sur-Loire 19 rue Paul Carpentier Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

National de Pétanque à Châteauneuf-sur-Loire 19 rue Paul Carpentier, 9 juin 2023, Chateauneuf-sur-loire. National de Pétanque à Châteauneuf-sur-Loire 9 et 10 juin 19 rue Paul Carpentier Voir https://national-de-petanque-chateauneuf-sur-loire.odoo.com/https/national-de-petanque-chateauneuf-sur-loire-odoo-com 1er festival de Pétanque de Châteauneuf-sur-Loire est basé sur un Concours National en Triplette. Il est accompagné d’un Concours Départemental en Tête à Tête et d’un Concours Régional en Triplette Mixte.

De plus, un Concours Evènementiel aura lieu avec pas moins de 8 champions dont certains comme Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Michel Loy, Damien Hureau… ont été de nombreuses fois Champions du Monde, Champions d’Europe et Champions de France. Ces derniers affronteront 8 champions du Loiret en tête à tête 4 boules.

