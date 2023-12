Randonnée pédestre à Villechauve 19 Rue Pasteur Villechauve Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21 Randonnée pédestre de l’association du plan d’eau..

Randonnée pédestre à Villechauve. Organisé par le Club d’animation du plan d’eau. Parcours de 8, 16 et 22kms. 3 EUR.

19 Rue Pasteur

Villechauve 41310 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

