Octobre rose : expo de Pym Peintre 19 rue Neuve d’Argenson Bergerac, 2 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, Pym peintre expose dans le hall de la mairie de Bergerac.

Expo en libre accès aux horaires d’ouverture de la mairie..

2023-10-02 fin : 2023-10-30 . .

19 rue Neuve d’Argenson Hall de la mairie

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of October Rose, Pym peintre exhibits in the hall of Bergerac town hall.

Free access to the exhibition during Town Hall opening hours.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, Pym peintre expone en el vestíbulo del ayuntamiento de Bergerac.

La exposición está abierta al público durante las horas de apertura del ayuntamiento.

Im Rahmen des Rosa Oktobers stellt die Malerin Pym in der Eingangshalle des Rathauses von Bergerac aus.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Rathauses frei zugänglich.

