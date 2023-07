Les Estivales : concert de Jeyo 19 Rue Neuve d’Argenson Bergerac, 9 août 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Jeyo est un globe-zikeur, propagateur de bonne humeur ! Retrouvez le en concert dans le jardin de l’hôtel de Ville à 21h

Gratuit.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 . .

19 Rue Neuve d’Argenson Jardin de l’hôtel de ville

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Jeyo is a globetrotter, spreading good cheer! See him in concert in the garden of the Hôtel de Ville at 9pm

Free

Jeyo es un trotamundos y un propagador del buen humor Véalo en concierto en el jardín del Hôtel de Ville a las 21.00 h

Gratis

Jeyo ist ein Globetrotter, der gute Laune verbreitet! Er tritt um 21 Uhr im Garten des Rathauses auf

Kostenlos

Mise à jour le 2023-06-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides