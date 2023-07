Journées Européennes du Patrimoine au Tissage Larrousse 19 Rue Louis Barthou Coarraze, 16 septembre 2023, Coarraze.

Le Tissage Larrousse est un atelier de tissage mécanique installé dans une ferme béarnaise traditionnelle ayant été en activité de 1914 à 1984. Il présente un assortiment complet de 17 machines de tissage inscrites à l’inventaire des monuments historiques et datant de la première moitié du 20ème siècle. Il présente également une exposition sur l’histoire du site, les techniques employées et les articles issus de cette fabrication du tissage industriel.

L’exposition est en visite libre sur réservation selon les horaires d’ouverture..

Tissage Larrousse is a mechanical weaving workshop housed in a traditional Béarn farmhouse that was in operation from 1914 to 1984. It presents a complete range of 17 weaving machines listed as historic monuments and dating from the first half of the 20th century. It also features an exhibition on the history of the site, the techniques employed and the articles produced by this industrial weaving mill.

The exhibition is open to the public, subject to booking during opening hours.

Tissage Larrousse es un taller mecánico de tejeduría ubicado en una granja tradicional bearnesa que estuvo en funcionamiento de 1914 a 1984. Presenta una gama completa de 17 telares catalogados como monumentos históricos y que datan de la primera mitad del siglo XX. También hay una exposición sobre la historia del lugar, las técnicas utilizadas y los artículos producidos por esta tejeduría industrial.

La exposición está abierta al público con cita previa durante las horas de apertura.

Die Weberei Larrousse ist eine mechanische Weberei, die in einem traditionellen Bauernhaus im Béarnaise-Stil untergebracht ist und von 1914 bis 1984 in Betrieb war. Sie zeigt ein komplettes Sortiment von 17 Webmaschinen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die in das Inventar der historischen Denkmäler aufgenommen wurden. Es zeigt außerdem eine Ausstellung über die Geschichte des Standorts, die verwendeten Techniken und die Artikel, die aus dieser industriellen Webereiherstellung hervorgegangen sind.

Die Ausstellung kann nach Voranmeldung während der Öffnungszeiten frei besichtigt werden.

