Cet évènement est passé EXPOSITION : « ECOLOGIA NATUROTICA #2 » DE JULIEN SALAUD 19 rue Léopold Palustre Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur EXPOSITION : « ECOLOGIA NATUROTICA #2 » DE JULIEN SALAUD 19 rue Léopold Palustre Saumur, 14 novembre 2023, Saumur. Saumur,Maine-et-Loire La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Saumur, présente l’exposition « Ecologia Naturotica #2 » de Julien Salaud..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

19 rue Léopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Maison Ackerman, pioneer of Saumur fine bubbles, presents Julien Salaud’s « Ecologia Naturotica #2 » exhibition. La Maison Ackerman, pionera de las burbujas finas de Saumur, presenta la exposición « Ecologia Naturotica #2 » de Julien Salaud. Das Haus Ackerman, Pionier der feinen Bläschen aus Saumur, präsentiert die Ausstellung « Ecologia Naturotica #2 » von Julien Salaud. Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu 19 rue Léopold Palustre Adresse 19 rue Léopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent Ville Saumur Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 19 rue Léopold Palustre Saumur latitude longitude 47.272283;-0.106429

19 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur/