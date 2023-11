EXPOSITION : « LES ASTRES DE LA NUIT QUE J’APERÇOIS À MON RÉVEIL SURPLOMBENT-ILS SEULEMENT MON VISAGE » DE FRANÇOIS RÉAU 19 rue Léopold Palustre Saumur, 11 novembre 2023, Saumur.

La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Saumur, présente la nouvelle exposition : « les astres de la nuit que j’aperçois à mon réveil surplombent-ils seulement mon visage » de François Réau..

Maison Ackerman, pioneer of Saumur fine bubbles, presents the new exhibition « Les astres de la nuit que j’aperçois à mon réveil surplombent-ils seulement mon visage » by François Réau.

La Maison Ackerman, pionera de las burbujas finas de Saumur, presenta la nueva exposición: « ¿Las estrellas de la noche que veo al despertar sólo sobresalen de mi cara? » de François Réau.

Das Haus Ackerman, Pionier der feinen Bläschen aus Saumur, präsentiert die neue Ausstellung: « Les astres de la nuit que j’aperçois à mon réveil surplombent-ils seulement mon visage » (Die Sterne der Nacht, die ich beim Aufwachen sehe, überragen sie nur mein Gesicht) von François Réau.

