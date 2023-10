EXPOSITION : « FLUX DES ÂMES » DE MAKIKO FURUICHI 19 rue Léopold Palustre Saumur, 13 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

L’artiste japonaise, Makiko FURUICHI, 7e lauréat de la Résidence Ackerman-Fontevraud, s’est inspiré de l’art pariétal et a peint à même la roche des caves majestueuses de la Maison Ackerman des éléments fantasmagoriques colorés issus de son imaginaire..

19 rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Japanese artist, Makiko Furuichi, 7th winner of the Ackerman-Fontevraud Residence, was inspired by cave art and painted colorful phantasmagorical elements from her imagination on the rock of the majestic cellars of the Ackerman House.

La artista japonesa Makiko Furuiichi, 7ª ganadora de la Residencia Ackerman-Fontevraud, se inspiró en el arte rupestre y pintó coloridos elementos fantasmagóricos salidos de su imaginación sobre la roca de los majestuosos sótanos de la Casa Ackerman.

Die japanische Künstlerin Makiko FURUICHI, siebte Preisträgerin der Résidence Ackerman-Fontevraud, ließ sich von der Höhlenmalerei inspirieren und malte in den majestätischen Kellern des Ackerman-Hauses farbenfrohe Fantasieelemente aus ihrer Vorstellungswelt auf den Fels.

