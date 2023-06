LES SCÈNES MUSICALES – TWO CATS 19 Rue Leopold Palustre Saumur, 16 juin 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

La Maison Ackerman organise sa 6ème édition des Scènes Musicales, le troisième vendredi de chaque mois, de juin à septembre. Ces concerts se tiennent au cœur du jardin et vous font vivre une expérience festive et conviviale..

2023-06-16 à 20:30:00. EUR.

19 Rue Leopold Palustre Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Maison Ackerman is organizing its 6th edition of the Scènes Musicales, on the third Friday of each month, from June to September. These concerts are held in the heart of the garden and offer a festive and convivial experience.

La Maison Ackerman organiza su 6ª edición de las Scènes Musicales, el tercer viernes de cada mes de junio a septiembre. Estos conciertos se celebran en el corazón del jardín y ofrecen una experiencia festiva y de convivencia.

Das Maison Ackerman veranstaltet zum sechsten Mal die Scènes Musicales, die von Juni bis September jeden dritten Freitag im Monat stattfinden. Diese Konzerte finden im Herzen des Gartens statt und bieten Ihnen ein festliches und geselliges Erlebnis.

