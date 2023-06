Festival « Zique au parvis » 19 rue Laitière Bayeux, 5 août 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

Le projet Zique au parvis est né en 2017 sur le parvis de l’hôtel de ville de Bayeux pour fêter le dernier samedi de l’été marquant la fin des marchés du terroirs. Trois groupes de rock se produisaient pour clôturer l’événement. Sollicité par les services du marché de Bayeux pour animer cette soirée, Musikoblokos a eu l’idée d’organiser plusieurs soirées de concerts tous au long de l’été. Aucune peine à trouver des groupes volontaires vu le nombre impressionnant de groupes locaux demeurant dans ses studios, dans le Bessin et ses alentours ! Revendiquant la musique amateur amplifiée, le festival se veut aujourd’hui une combinaison de musiciens amateurs et professionnels, posés sur une scène de 30m² en plein air, sonorisé par un technicien son professionnel 5studio 667) . Nos objectifs: animer les rues de Bayeux en apportant du spectacle vivant durant la période estival; promouvoir les musiques actuelles en produisant des groupes locaux; se retrouver autour de la musique vivante; se lier d’amitié par un besoin humain fondamental et socio-culturel essentiel pour notre bien être sociétal; programmer une saison musicale estivale de musiques amplifiées aux genres éclectiques : jazz, traditionnel, rock, pop, funk, country, blues, métal, punk …Ce festival se revendique fédérateur, rassembleur et libérateur de tensions sociales !.

2023-08-05 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-05 23:00:00. .

19 rue Laitière Parvis de l’Hôtel de ville de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The Zique au parvis project was born in 2017 on the square in front of Bayeux town hall to celebrate the last Saturday of summer marking the end of the local markets. Three rock bands performed to close the event. Musikoblokos was asked by the Bayeux market to host the evening, and came up with the idea of organizing several concert evenings throughout the summer. Given the impressive number of local bands based in its studios in and around the Bessin region, it had no trouble finding volunteer groups! With its claim to amateur amplified music, the festival is a combination of amateur and professional musicians, playing on a 30m² open-air stage, with a professional sound technician (5studio 667). Our objectives: to liven up the streets of Bayeux by providing live entertainment during the summer period; to promote contemporary music by producing local groups; to meet up around live music; to make friends through a fundamental human and socio-cultural need essential to our societal well-being; to program a summer musical season of amplified music in eclectic genres: jazz, traditional, rock, pop, funk, country, blues, metal, punk… This festival claims to federate, unite and liberate social tensions!

El proyecto Zique au parvis nació en 2017 en la explanada del ayuntamiento de Bayeux para celebrar el último sábado del verano que marca el final de los mercados locales. Tres bandas de rock actuaron para clausurar el evento. El mercado de Bayeux pidió a Musikoblokos que organizara la velada, y se le ocurrió la idea de organizar varias veladas de conciertos a lo largo del verano. No le costó encontrar bandas voluntarias, dado el impresionante número de grupos locales con sede en sus estudios de la región de Bessin y alrededores Con sus raíces en la música amplificada amateur, el festival es una combinación de músicos aficionados y profesionales, que tocan en un escenario de 30 m² al aire libre, con sonido proporcionado por un técnico de sonido profesional (5studio 667). Nuestros objetivos: animar las calles de Bayeux amenizando la temporada estival; promover la música contemporánea mediante la producción de grupos locales; reunirnos en torno a la música en directo; forjar amistades basadas en una necesidad humana y sociocultural fundamental para nuestro bienestar social; programar una temporada estival de música amplificada de géneros eclécticos: jazz, tradicional, rock, pop, funk, country, blues, metal, punk… ¡Este festival pretende unir a las personas y liberarlas de las tensiones sociales!

Das Projekt Zique au parvis entstand 2017 auf dem Vorplatz des Rathauses von Bayeux, um den letzten Samstag des Sommers zu feiern, der das Ende der Märkte des Terroirs markiert. Zum Abschluss der Veranstaltung traten drei Rockbands auf. Musikoblokos hatte die Idee, den ganzen Sommer über mehrere Konzertabende zu veranstalten, da die Marktverwaltung von Bayeux um die Organisation des Abends gebeten hatte. Angesichts der beeindruckenden Anzahl an lokalen Bands, die in den Studios in und um Bessin wohnen, war es kein Problem, freiwillige Bands zu finden Das Festival ist eine Kombination aus Amateur- und Profimusikern, die auf einer 30m² großen Freilichtbühne spielen, die von einem professionellen Tontechniker beschallt wird (5studio 667). Unsere Ziele: die Straßen von Bayeux während der Sommermonate mit Live-Musik zu beleben; die aktuelle Musik zu fördern, indem lokale Bands auftreten; sich um die Live-Musik zu versammeln; Freundschaften zu schließen, die ein grundlegendes menschliches und soziokulturelles Bedürfnis widerspiegeln, das für unser gesellschaftliches Wohlbefinden wesentlich ist; eine musikalische Sommersaison mit verstärkter Musik aus verschiedenen Genres zu planen: Jazz, traditionelle Musik, Rock, Pop, Funk, Country, Blues, Metal, Punk … Dieses Festival will verbinden, zusammenführen und soziale Spannungen abbauen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité