Rencontre / Concert de blues 19 Rue Jean-Louis Debar Reims, 16 décembre 2023 14:30, Reims.

Reims,Marne

2ème rencontre avec Christian Séguret

Un concert de guitare en deux manches ! La première est assurée par le guitariste Fred Chapellier, fine gâchette du blues rock français.

Vous pourrez poursuivre l’aventure avec une deuxième session ambiancée par Christian Séguret, musicien et journaliste, spécialiste de la guitare vintage. Ce dernier propose d’explorer les métissages et cousinages du genre, country blues, jazz et folk blues..

19 Rue Jean-Louis Debar Médiathèque Croix-Rouge

Reims 51100 Marne Grand Est



2nd meeting with Christian Séguret

A guitar concert in two parts! The first is by guitarist Fred Chapellier, a master of French blues-rock.

You can continue the adventure with a second session featuring Christian Séguret, musician and journalist, specializing in vintage guitar. He will explore the genre?s cross-fertilizations and cousins: country blues, jazz and folk blues.

2ª reunión con Christian Séguret

¡Un concierto de guitarra en dos partes! La primera a cargo del guitarrista Fred Chapellier, maestro del blues rock francés.

Podrá continuar la aventura con una segunda sesión a cargo de Christian Séguret, músico y periodista, especializado en guitarra vintage. Séguret explorará el mestizaje del género entre el country blues, el jazz y el folk blues.

2. Treffen mit Christian Séguret

Ein Gitarrenkonzert in zwei Durchgängen! Die erste bestreitet der Gitarrist Fred Chapellier, ein feiner Revolverheld des französischen Bluesrock.

Sie können das Abenteuer mit einer zweiten Sitzung fortsetzen, die von Christian Séguret, Musiker, Journalist und Spezialist für Vintage-Gitarren, umrahmt wird. Dieser schlägt vor, die Mischungen und Verwandtschaften des Genres zu erforschen, Country Blues, Jazz und Folk Blues.

