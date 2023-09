Balade nocturne sur Templemars « éteignons les lumières rallumons les étoiles » 19 rue Jean-Jacques Rousseau, Templemars Templemars, 14 octobre 2023, Templemars.

Balade nocturne sur Templemars « éteignons les lumières rallumons les étoiles » Samedi 14 octobre, 19h00 19 rue Jean-Jacques Rousseau, Templemars sur inscription

Balade nocturne sur Templemars « éteignons les lumières rallumons les étoiles »

Samedi 14 octobre de 19h à 21h

Balade de 6km (accessible à tous) aux alentours de la plaine des Périseaux, avec la participation de l’association « La plaine aux étoiles ».

Sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

Après la balade, venez partager un bol de soupe maison et goûter les produits locaux de nos producteurs.

Lampe de poche conseillée

Max 40 places

Animateur : Hugues De Crosilles

Rendez-vous devant le restaurant scolaire « Le petit gourmet », 19 rue Jean-Jacques Rousseau, Templemars

Tarif adhérent : 8€ / Tarif non adhérent : 12€

19 rue Jean-Jacques Rousseau, Templemars 19 rue Jean-Jacques Rousseau, Templemars Templemars 59175 Nord [{« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.seclin-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

2023-10-14T19:00:00+02:00 – 2023-10-14T21:00:00+02:00

templemars seclin

Seclin Mélantois Tourisme