« Louis Pons (1927-2021), j’aurai la peau des choses » 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement, 24 mars 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Louis Pons, homme des mots, du tracé et des traces, nous entraîne dans un monde parfois cauchemardesque aux frontières d’un univers fantastique, parfois inquiétant quand il n’est pas mis à distance par l’humour qui en dissipe les monstruosités..

2023-03-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

19 Rue Grignan Musée Cantini

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Louis Pons, a man of words, lines and traces, takes us into a sometimes nightmarish world on the borders of a fantastic universe, sometimes disturbing when it is not distanced by the humor that dissipates the monstrosities.

Louis Pons, hombre de palabras, líneas y trazos, nos adentra en un mundo a veces de pesadilla, en los confines de un universo fantástico, a veces inquietante cuando no está distanciado por el humor que disipa sus monstruosidades.

Louis Pons, ein Mann der Worte, der Spur und der Spuren, führt uns in eine manchmal alptraumhafte Welt an der Grenze zu einem fantastischen Universum, die manchmal beunruhigend ist, wenn sie nicht durch den Humor auf Distanz gehalten wird, der die Monstrositäten zerstreut.

Mise à jour le 2023-06-06 par Ville de Marseille