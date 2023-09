Lecture des textes et poèmes de Béatrice Janicot 19 rue Gaston Darley Nemours, 23 septembre 2023, Nemours.

Nemours,Seine-et-Marne

Lecture d’une sélection de textes surréalistes de Béatrice Janicot en présence de ses oeuvres..

2023-09-23 17:00:00 fin : 2023-09-23 18:00:00. .

19 rue Gaston Darley Galerie Artür

Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



Reading of a selection of surrealist texts by Béatrice Janicot in the presence of her works.

Lectura de una selección de textos surrealistas de Béatrice Janicot en presencia de sus obras.

Lesung einer Auswahl surrealistischer Texte von Béatrice Janicot in Anwesenheit ihrer Werke.

