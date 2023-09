Vernissage de l’exposition Le surréalisme magique de Béatrice Janicot 19 rue Gaston Darley Nemours, 21 septembre 2023, Nemours.

Nemours,Seine-et-Marne

Vernissage de l’exposition « Le surréalisme magique de Béatrice Janicot ». Venez découvrir les collages oniriques de Béatrice Janicot autour d’un verre. Récitations de poèmes de l’artiste au programme..

2023-09-21 19:00:00 fin : 2023-09-21 23:00:00. .

19 rue Gaston Darley Galerie Artür

Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France



Opening of the exhibition « Le surréalisme magique de Béatrice Janicot ». Come and discover Béatrice Janicot’s dreamlike collages over a drink. Recitations of the artist’s poems on the program.

Inauguración de la exposición « Le surréalisme magique de Béatrice Janicot ». Venga a descubrir los collages oníricos de Béatrice Janicot tomando una copa. También se recitarán poemas de la artista.

Vernissage der Ausstellung « Le surréalisme magique de Béatrice Janicot » (Der magische Surrealismus von Béatrice Janicot). Entdecken Sie bei einem Getränk die traumhaften Collagen von Béatrice Janicot. Rezitationen von Gedichten der Künstlerin stehen auf dem Programm.

