Caring Banquise. Modulations 19 rue Francis de Pressensé Marseille 1er Arrondissement, 6 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Caring Banquise. Modulations est une approche chorégraphique et ludique, une expérience sensible de la notion de CARE, de soin, de solidarité, de lien.. Enfants

2023-10-06 14:00:00 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

19 rue Francis de Pressensé La Compagnie – Lieu de création

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Caring Banquise. Modulations is a choreographic and playful approach, a sensitive experience of the notion of CARE, care, solidarity and connection.

Banquise Caring. Modulations es un enfoque coreográfico y lúdico, una experiencia sensible de la noción de CARE, cuidado, solidaridad y conexión.

Caring Banquise. Modulations ist eine choreografische und spielerische Annäherung, eine sensible Erfahrung des Begriffs CARE, der Pflege, der Solidarität und der Verbindung.

