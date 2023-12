Super Loto 19 rue du stade Rouffach, 1 décembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Super gros lot. Nombreux lots de valeur ! Mini bingo. Réservation et prévente des cartons à l’office de tourisme..

2024-01-21 fin : 2024-01-21 19:00:00. EUR.

19 rue du stade

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Great big prize. Many valuable prizes! Mini bingo. Reservation and pre-sale of boxes at the tourist office.

Gran premio. ¡Muchos premios valiosos! Mini bingo. Reserva y preventa de cajas en la oficina de turismo.

Super großer Gewinn! Viele wertvolle Lose! Mini Bingo. Reservierung und Vorverkauf der Kartons in der Touristeninformation.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach