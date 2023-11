Conte de Noël : Petits contes du Grand Nord 19 rue du Stade Betschdorf, 9 décembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Le conteur Fred Duvaud vous emmène dans l’univers frais et mystérieux du Grand Nord… au travers de belles histoires..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. 0 EUR.

19 rue du Stade

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



Storyteller Fred Duvaud takes you into the fresh, mysterious world of the Far North… through a series of beautiful stories.

El cuentacuentos Fred Duvaud le adentrará en el fresco y misterioso mundo del Lejano Norte… a través de grandes historias.

Der Geschichtenerzähler Fred Duvaud entführt Sie in die frische und geheimnisvolle Welt des hohen Nordens… durch schöne Geschichten.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte