Ateliers et animations de Noël à la bibliothèque 19 rue du Stade Betschdorf, 25 novembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] De nombreuses activités auront lieu durant la période de l’avent à la bibliothèque, retrouvez le programme complet sur le site internet de l’Office de Tourisme ou auprès des organisateurs..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:00:00. 0 EUR.

19 rue du Stade

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



[CHRISTMAS IN OUTRE-FORÊT] Many activities will take place during the Advent period at the library. Find the full program on the Tourist Office website or with the organizers.

[NAVIDAD EN OUTRE-FORÊT] Numerosas actividades tendrán lugar durante el periodo de Adviento en la biblioteca. Encuentre el programa completo en la página Web de la Oficina de Turismo o poniéndose en contacto con los organizadores.

[WEIHNACHTEN IN OUTRE-FORÊT] Während der Adventszeit finden in der Bibliothek zahlreiche Aktivitäten statt. Das vollständige Programm finden Sie auf der Website des Fremdenverkehrsamtes oder bei den Organisatoren.

Mise à jour le 2023-08-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte