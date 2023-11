Atelier bredele 19 rue du Stade Betschdorf, 25 novembre 2023, Betschdorf.

Betschdorf,Bas-Rhin

Confectionnez vos propres bredele et découvrez les secrets de la recette de ces mythiques biscuits alsaciens. À partir de 8 ans. Sur inscription..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. 0 EUR.

19 rue du Stade

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est



Make your own bredele and discover the secrets behind the recipe for these legendary Alsatian cookies. Ages 8 and up. Registration required.

Elabora tus propias bredele y descubre los secretos de la receta de estas legendarias galletas alsacianas. Para niños a partir de 8 años. Inscripción obligatoria.

Stellen Sie Ihre eigenen Bredele her und entdecken Sie die Geheimnisse des Rezepts dieser mythischen elsässischen Kekse. Ab 8 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte