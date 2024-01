Musique « Goliath » 19 Rue du Rossignolet Loches, samedi 10 février 2024.

Loches Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10 22:00:00

Le trio Goliath aborde des sujets qu’il a à cœur de partager. L’instrumentation est épurée et une attention particulière est portée aux harmonies vocales. Pour leur première création, le public profite alors de la complicité de ces trois musiciens dans une ambiance intimiste.

Goliath est un trio originaire de la Région Centre.

Dans une écriture contemporaine, ils abordent des sujets qu’ils ont à cœur de partager. Guidés par une approche intuitive et une culture musicale variée, les rythmes et les couleurs offrent un écrin où la poésie du groupe vient se nicher. L’instrumentation devient ainsi épurée et une attention particulière est portée aux harmonies vocales. Pour leur première création, le public profite alors de la complicité de ces trois musiciens dans une ambiance intimiste.

12 EUR.

19 Rue du Rossignolet

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire theatre.du.rossignolet@hotmail.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire