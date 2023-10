Concert de Tree 19 Rue du Rossignolet Loches, 11 novembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Animés par une passion commune pour le jazz, Sébastien Chatenay (batterie), Julien Ducoin (contrebasse) et Henri Peyrous (saxophones et clarinettes) créent en 2022 Tree. Ce trio explorent ensemble un répertoire toujours en mouvement, puisant dans la richesse du jazz des années 30 à aujourd’hui..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 22:00:00. 9 EUR.

19 Rue du Rossignolet

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Driven by a shared passion for jazz, Sébastien Chatenay (drums), Julien Ducoin (double bass) and Henri Peyrous (saxophones and clarinets) created Tree in 2022. Together, the trio explores an ever-changing repertoire, drawing on the richness of jazz from the 30s to the present day.

Impulsados por una pasión compartida por el jazz, Sébastien Chatenay (batería), Julien Ducoin (contrabajo) y Henri Peyrous (saxos y clarinetes) formaron Tree en 2022. Juntos, el trío explora un repertorio en constante evolución, inspirándose en la riqueza del jazz desde los años 30 hasta nuestros días.

Angetrieben von einer gemeinsamen Leidenschaft für den Jazz gründeten Sébastien Chatenay (Schlagzeug), Julien Ducoin (Kontrabass) und Henri Peyrous (Saxophone und Klarinetten) im Jahr 2022 das Trio Tree. Dieses Trio erkundet gemeinsam ein Repertoire, das immer in Bewegung ist und aus dem Reichtum des Jazz von den 30er Jahren bis heute schöpft.

