Visite guidée « Séance d’épouvante avec Camilla Morgore » 19 rue du Parc Vichy, 28 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Êtes-vous sûrs de bien connaître Halloween ?



Pensez-vous vraiment qu’il s’agit juste d’une occasion pour s’empiffrer de bonbons et regarder des films d’horreur ? Rien n’est moins sûr..

2023-10-28 16:30:00 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations (Office de tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Are you sure you know all about Halloween?



Do you really think it’s just an opportunity to gorge on candy and watch horror movies? Nothing could be further from the truth.

¿Estás seguro de que lo sabes todo sobre Halloween?



¿De verdad crees que es sólo una época para atiborrarse de dulces y ver películas de terror? Nada más lejos de la realidad.

Sind Sie sicher, dass Sie sich mit Halloween auskennen?



Glauben Sie wirklich, dass Halloween nur eine Gelegenheit ist, um sich mit Süßigkeiten vollzustopfen und Horrorfilme anzuschauen? Nichts ist weniger sicher.

