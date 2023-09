Visite guidée : « Salle de l’Opéra de Vichy » 19 rue du Parc Vichy, 21 octobre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style « Art Nouveau », constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province..

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations (Office de tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An exceptional artistic venue, open to the public since the summer of 1901, the 1400-seat Art Nouveau hall was the largest in France at the time.

Excepcional recinto artístico, está abierto al público desde el verano de 1901. Diseñada en estilo Art Nouveau y con capacidad para 1.400 espectadores, era la mayor sala de conciertos de provincias de la época.

Es ist ein Ort außergewöhnlichen künstlerischen Lebens, seit dem Sommer 1901 für die Öffentlichkeit zugänglich, im Jugendstil erbaut und mit 1400 Plätzen der größte Saal der Provinz.

