Visite guidée : « Vichy, Art déco » 19 rue du Parc Vichy, 18 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Après la 1ère guerre mondiale, les croyances en la beauté de la nature et la force de l’instinct à l’origine de l’art nouveau, cèdent la place à un monde

désillusionné..

2023-09-18 15:30:00 fin : 2023-09-30 16:30:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy destinations (Office de Tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After the First World War, beliefs in the beauty of nature and the strength of instinct, which were at the origin of Art Nouveau, gave way to a new world of art

disillusioned.

Tras la Primera Guerra Mundial, las creencias en la belleza de la naturaleza y el poder del instinto que dieron lugar al art nouveau dieron paso a un mundo desilusionado

mundo desilusionado.

Nach dem Ersten Weltkrieg wich der Glaube an die Schönheit der Natur und die Kraft des Instinkts, der den Jugendstil begründete, einer Welt

desillusioniert.

Mise à jour le 2023-09-22 par Vichy Destinations