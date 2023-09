Visite guidée : » Palaces et grands Hôtels de Vichy » 19 rue du Parc Vichy, 18 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

À Vichy, depuis le XVIIe siècle, à mesure que la manne des baigneurs grossit, l’hôtellerie se développe..

2023-09-18 15:00:00 fin : 2023-09-30 16:30:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations (Office de tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In Vichy, since the 17th century, as the bathers’ manna grew, the hotel business developed.

En Vichy, desde el siglo XVII, a medida que aumentaba el número de bañistas, se desarrolló la industria hotelera.

In Vichy entwickelte sich seit dem 17. Jahrhundert mit dem Anwachsen der Zahl der Badegäste auch das Hotelgewerbe.

Mise à jour le 2023-09-22 par Vichy Destinations