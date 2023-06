Visite guidée: « Histoire d’eaux, Vichy UNESCO, 2 000 ans de thermalisme » 19 rue du Parc Vichy, 23 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Depuis les bains chauds appréciés des Romains, jusqu’à l’invention du concept de « wellness », en passant par le thermalisme médical de masse, Vichy a connu bien des empires !.

2023-07-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-23 12:00:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations Office de Tourisme

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From the hot baths appreciated by the Romans, to the invention of the concept of « wellness », to mass medical thermalism, Vichy has known many empires!

Desde los baños calientes apreciados por los romanos, hasta la invención del concepto de « bienestar », pasando por el termalismo médico de masas, ¡Vichy ha conocido muchos imperios!

Von den beliebten warmen Bädern der Römer über das medizinische Massenthermalbad bis hin zur Erfindung des Begriffs « Wellness » hat Vichy viele Imperien erlebt!

Mise à jour le 2023-05-30 par Vichy Destinations