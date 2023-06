Visite guidée : « Grand Casino Opéra de Vichy » 19 rue du Parc Vichy, 4 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le Casino-Théâtre et sa salle de 820 places a été construit à la demande de Napoléon III par Charles Badger et inauguré en 1865..

2023-07-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-04 17:30:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations (Office de tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Casino-Theatre with its 820 seats was built by Charles Badger at the request of Napoleon III and inaugurated in 1865.

El Casino-Teatro, con su auditorio de 820 plazas, fue construido a petición de Napoleón III por Charles Badger e inaugurado en 1865.

Das Casino-Theater mit seinem Saal für 820 Personen wurde auf Wunsch von Napoleon III. von Charles Badger gebaut und 1865 eingeweiht.

Mise à jour le 2023-06-23 par Vichy Destinations