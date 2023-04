Visite guidée : « Quartier du Vieux Vichy » 19 rue du Parc, 8 avril 2023, Vichy.

Cette visite vous fera voyager à travers différentes périodes historiques dont témoignent des architectures éclectiques Moyen-âge ; art Déco ; néo-classique ou néo-gothique..

2023-04-08 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-08 12:00:00. EUR.

19 rue du Parc Vichy Destinations (Office de tourisme)

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This visit will take you on a journey through different historical periods, with eclectic architecture from the Middle Ages, Art Deco, Neo-Classical and Neo-Gothic.

Este recorrido le llevará por diferentes épocas históricas, con una arquitectura ecléctica de la Edad Media, Art Déco, neoclásico y neogótico.

Diese Tour führt Sie durch verschiedene historische Perioden, von denen eklektische Architekturen zeugen: Mittelalter; Art Deco; Neoklassik oder Neogotik.

