MARCHÉ DE NOËL 19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit, 1 décembre 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

Marché de Noël organisé par l’association des commerçants d’ici.

Animations gratuites pour des enfants _ Balade en calèche – Nombreux exposants + Représentation lez’arts de la grenouille et danse & fit.

Visite du Père Noël entre 14h et 16h.

Repas le midi sur réservation (Tartiflette + Salade + Buche 15€)

Buvette, gourmandises et snack sur place..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

19 Rue du Moulin

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Christmas market organized by the association des commerçants d’ici.

Free entertainment for children _ Horse-drawn carriage ride – Numerous exhibitors + lez’arts de la grenouille performance and dance & fit.

Visit from Santa Claus between 2pm and 4pm.

Lunch on reservation (Tartiflette + Salad + Buche 15?)

Refreshments and snacks on site.

Mercado de Navidad organizado por la asociación de comerciantes de aquí.

Animación infantil gratuita _ Paseo en coche de caballos – Numerosos expositores + Actuación de lez’arts de la grenouille y danse & fit.

Visita de Papá Noel entre las 14:00 y las 16:00 h.

Almuerzo previa reserva (Tartiflette + Ensalada + Buche 15?)

Refrescos y tentempiés in situ.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association des commerçants d’ici.

Kostenlose Unterhaltung für Kinder _ Kutschenfahrt – Zahlreiche Aussteller + Aufführung von lez’arts de la grenouille und danse & fit.

Besuch des Weihnachtsmanns zwischen 14 und 16 Uhr.

Mittagessen auf Vorbestellung (Tartiflette + Salat + Buche 15?)

Getränke, Leckereien und Snacks vor Ort.

