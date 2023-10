LA BAMBOCHE DES GRENOUILLES 19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit, 13 octobre 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

La Cave Coopérative Le Clocher Vert présente La Bamboche des Grenouilles de 18h à 00h. Entrée & Dégustation : 5€ Le Flambadou – jambon à la broche 15€. Music Live par C’DRIC. Repas sur inscription..

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 00:00:00. .

19 Rue du Moulin

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



Cave Coopérative Le Clocher Vert presents La Bamboche des Grenouilles from 6pm to midnight. Admission & Tasting : 5? Flambadou – ham on the spit 15? Live music by C’DRIC. Meal on registration.

La Cave Coopérative Le Clocher Vert presenta La Bamboche des Grenouilles de 18h00 a medianoche. Entrada y degustación : 5? Flambadou – jamón al asador 15? Música en directo a cargo de C’DRIC. Comida previa inscripción.

Die Cave Coopérative Le Clocher Vert präsentiert La Bamboche des Grenouilles von 18:00 bis 00:00 Uhr. Eintritt und Verkostung: 5? Der Flambadou – Schinken am Spieß 15? Live-Musik von C’DRIC. Essen auf Anmeldung.

