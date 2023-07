MARCHÉ NOCTURNE – ARTISANAL & GOURMAND 19 Rue du Moulin Saint-Geniès-de-Fontedit, 28 juillet 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

De 18h00 à 00h00 à la Cave Coopérative Le Clocher Vert. Dégustation de vins – Badauê Sud à 19h00 & animation musicale par un DJ. Planches apéritives : L’ÉPI CÔA & LE MAS ROLLAND. Moules et frites : 12€ CASSE PAS LA TÊTE. Réservation conseillée.

Le marché : Bière artisanale – Plantes aromatiques et médicinales – Fromages – Miel- Confitures-Producteurs locaux- Bijoux, Prêt à porter – Cosmétiques..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

19 Rue du Moulin

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



From 6:00 pm to 12:00 am at the Cave Coopérative Le Clocher Vert. Wine tasting – Badauê Sud at 7:00 pm & musical entertainment by a DJ. Appetizers: L’ÉPI CÔA & LE MAS ROLLAND. Mussels and French fries: 12? DON’T BREAK YOUR HEAD. Reservations recommended.

The market: Craft beer – Aromatic and medicinal plants – Cheeses – Honey – Jams – Local producers – Jewelry, Ready-to-wear – Cosmetics.

De 18:00 a 24:00 en la Cave Coopérative Le Clocher Vert. Degustación de vinos – Badauê Sud a las 19h y animación musical a cargo de un DJ. Aperitivos: L’ÉPI CÔA & LE MAS ROLLAND. Mejillones con patatas fritas: 12? NO SE ROMPA LA CABEZA. Se recomienda reservar.

El mercado: Cerveza artesanal – Plantas aromáticas y medicinales – Quesos – Miel – Mermeladas – Productores locales – Joyería, Prêt-à-port

Von 18.00 bis 00.00 Uhr in der Cave Coopérative Le Clocher Vert. Weinverkostung – Badauê Sud um 19.00 Uhr & musikalische Unterhaltung durch einen DJ. Aperitifbretter: L’ÉPI CÔA & LE MAS ROLLAND. Muscheln und Pommes frites: 12? BRICHT NICHT DEN KOPF. Eine Reservierung ist empfehlenswert.

Der Markt: Handwerkliches Bier – Kräuter und Heilpflanzen – Käse – Honig – Marmeladen – lokale Hersteller – Sch

Mise à jour le 2023-07-21 par OT AVANT-MONTS