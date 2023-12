Atelier d’écriture 19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens, 25 janvier 2024, Sens.

Sens Yonne

2024-01-25 17:00:00

2024-01-25 18:00:00

Atelier d’écriture pour préparer « La Grande Dictée » du dimanche 11 Février 2024

Afin de préparer cette dictée, la ville de SENS met en place des ateliers où les habitants de tous les âges seront invités à rédiger ensemble un texte de 600 mots sur le thème du « Passage de la flamme à SENS »

Cette première étape permet à tous les participants de développer sa créativité, d’explorer l’art de l’écriture et se préparer également à la dictée.

Objectifs : Développer la confiance en soi, les liens entre la lecture et l’écriture, les liens intergénérationnels et rassembler la population autour des valeurs républicaines et de la citoyenneté

La restitution des ateliers prendra la forme d’une dictée géante animée par Rachid Santaki (label La Dictée Géante). Lors de cette dictée, les participants du Grand Sénonais auront un texte proposé à partir des créations des ateliers.

Pour 30 personnes maximum par atelier

19 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Accueil de loisirs Maxime Courtis

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



