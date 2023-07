Ateliers culinaires : Bretzel 19 rue du Haut Koenigsbourg Thannenkirch, 5 juillet 2023, Thannenkirch.

Thannenkirch,Haut-Rhin

Impossible de visiter l’Alsace sans déguster au moins une fois durant son séjour un(e) Bretzel. Et si vous appreniez à les faire vous-même ?.

2023-07-05 fin : 2023-08-30 12:00:00. EUR.

19 rue du Haut Koenigsbourg

Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est



It is impossible to visit Alsace without tasting at least one pretzel during your stay. And if you learn to make them yourself?

Es imposible visitar Alsacia sin probar un pretzel al menos una vez durante su estancia. ¿Y si aprendiera a hacerlos usted mismo?

Es ist unmöglich, das Elsass zu besuchen, ohne während seines Aufenthalts mindestens einmal eine Bretzel zu probieren. Wie wäre es, wenn Sie lernen würden, sie selbst zu backen?

