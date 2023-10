Thé dansant 19 rue du docteur Sieffermann Benfeld, 19 octobre 2023, Benfeld.

Benfeld,Bas-Rhin

L’AGF de Benfeld organise un thé dansant le 19 octobre 2023. Il sera animé par Michael BORES, auteur-compositeur..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 18:00:00. EUR.

19 rue du docteur Sieffermann

Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



AGF Benfeld is organizing a tea dance on October 19, 2023. It will be hosted by Michael BORES, author-composer.

AGF Benfeld organiza un baile del té el 19 de octubre de 2023. El anfitrión será Michael BORES, autor y compositor.

Die AGF von Benfeld organisiert am 19. Oktober 2023 einen Tanztee. Er wird von Michael BORES, Autor und Komponist, moderiert.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme du grand Ried